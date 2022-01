Quirinale, seggi drive-in per i parlamentari positivi nel parcheggio di Montecitorio

Sabato 22 Gennaio 2022, 17:22

I parlamentari e i delegati regionali positivi al Covid, voteranno il prossimo presidente della Repubblica all'aperto nel parcheggio della Camera in via della Missione, dove sarà allestita un'apposita struttura che permetta la «sicurezza, la segretezza e la contestualità del voto». Nell'area voto esterna, individuata nel parcheggio, ci sarebbero due segretari d'aula e vari funzionari della Camera, per assicurare il rispetto delle norme regolamentari. Non è invece stato definito se i grandi elettori contagiati voteranno rimanendo in macchina, con una modalità analoga ai drive in per i tamponi anti Covid. La Camera si limiterà alla logistica e a rendere possibile l'espressione del voto, sul domicilio saranno i singoli deputati, senatori e grandi elettori positivi “fuori sede” a doversi organizzare.