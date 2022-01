Elezioni presidente Repubblica, la richiesta di votare due volte al giorno: lettera di Boschi a Fico. Oggi la decisione

Terza giornata di votazioni per il Quirinale, stavolta alle 11 di mattina anziché alle 15. I primi due giorni dell'elezione del futuro presidente della Repubblica sono stati una chiama infinita con uno scrutinio intorno alle 20 di sera: nulla di fatto e, secondo molti, l'esigenza di velocizzare il procedimento. Negli anni passati si è sempre votato due volte al giorno, ma nel 2022 c'era l'esigenza di ridurre gli scrutini a uno per permettere il distanziamento tra gli elettori e la sanificazione tra un gruppo e l’altro.

La lettera a Fico

Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, ha quindi indirizzato una lettera a Roberto Fico chiedendo di «Valutare una seconda votazione giornaliera per l'elezione del capo dello Stato già dai prossimi scrutini. Le misure per garantire sicurezza sanitaria e limitare la possibilità di contagi durante le operazioni di voto - spiega - possono essere messe in pratica anche nel caso di una seconda votazione nel corso della stessa giornata. Il quadro internazionale e interno richiede una risposta urgente da parte del Parlamento. È, dunque, importante procedere all'elezione del presidente della Repubblica per riprendere la funzione legislativa in tempi rapidi».

Nei giorni scorsi più di qualcuno aveva chiesto di aumentare il numero delle votazioni: secondo il leader di Iv Matteo Renzi ha lanciato il suo «appello a fare presto». «Spero che la presidenza inizi a far votare due volte al giorno: c'è una crisi pensantissima in Ucraina, la crisi economica su energia e gas, regole assurde a scuola per la dad, almeno il Parlamento abbia la consapevolezza di quello che si sta giocando». Un'ipotesi, quella di votare due volte al giorno, che «Dovremmo assolutamente prendere in considerazione perché entro questa settimana dobbiamo eleggere il presidente della Repubblica», gli fa eco il centrista Maurizio Lupi. Possibilisti anche centrodestra e Pd. La decisione sarà presa nelle prossime ore.