Elezioni presidente della Repubblica, diretta: Settima votazione senza un'intesa dalle 9.30. Salvini: «Nome condiviso oppure ci asterremo». Letta: «Vari nomi da Draghi a Mattarella»

La trattativa per il nuovo presidente della Repubblica è ancora lunga: le votazioni potrebbero prolungarsi fino a domenica. Mario Draghi, Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato (di sponda tra Pd e FI), sono i nomi attorno a cui ruotano i ragionamenti. La rosa di Matteo Salvini, di sponda con Giuseppe Conte, a dire il vero si allarga e si restringe, macina nomi, brucia profili. Quando il leader della Lega siede al tavolo con il leader M5s ed Enrico Letta, incontrati dopo giorni di annunci a vuoto, tra i profili ci sono anche tre donne. C'è Elisabetta Belloni che piace a tutti ma solleva «molte resistenze istituzionali», per il suo attuale incarico a capo dei Servizi, e viene subito bloccato. Spinto dal Pd, c'è anche il profilo di Marta Cartabia, che non piace però al M5s. E c'è, in 'quotà donne, Paola Severino, che per i berlusconiani è inaccettabile a causa della sua legge che portò alla cacciata del Cav dal Senato.

Nella serata di venerdì, mentre le trattative dei partiti fanno un altro giro a vuoto, oltre trecento grandi elettori di centrosinistra e M5s lanciano un segnale che è un auspicio e un avvertimento, scrivendo sulla scheda il nome di Sergio Mattarella. Chi a questo punto ha poca fiducia nelle doti da kingmaker di Salvini, scommette che solo lì si possa arrivare. Circola la voce - smentita da chi è vicina al premier - secondo cui lo stesso leghista avrebbe chiesto a Draghi di farsi mediatore con il capo dello Stato per convincerlo ad accettare la rielezione. Altre fonti descrivono Silvio Berlusconi sempre più irritato verso l'alleato: senza una soluzione seria nelle prossime ore, il Cavaliere sarebbe pronto a fare asse con i Dem sul nome di Giuliano Amato. Prima si tenta l'accordo politico, nella consapevolezza che qualunque sia il nome, dovrà superare le forche caudine di un Parlamento attraversato da veti incrociati e da un unico grande timore di fondo: le elezioni anticipate.

Ecco perché a sera un ministro del centrosinistra, lasciando l'Aula di Montecitorio dopo la sesta votazione scuote la testa per le notizie che arrivano dal tavolo dei leader: «Una follia: siamo ancora ai veti e controveti». Il riferimento è alla speranza di una accelerazione, dopo la notizia dell'incontro di Salvini, nel pomeriggio, con Draghi. Si erano già visti lunedì, si sono parlati quasi ogni giorno questa settimana. Il leader leghista, secondo i rumors parlamentari, vorrebbe dal premier garanzie sul governo che verrà se lui venisse eletto al Colle. Draghi, dicono le stesse fonti, resterebbe indisponibile a intavolare una trattativa sui ministeri ma pronto ad ascoltare le istanze dei partiti. E nella Lega starebbe crescendo, anche su pressione del fronte del Nord e dei governatori, la convinzione che l'elezione del presidente del Consiglio al Colle sia la soluzione preferibile, una volta tramontata ogni opzione di centrodestra. Tra i leghisti c'è chi ipotizza che nel governo che verrà non ci sarà Giancarlo Giorgetti, potrebbe esserci Salvini o un suo fedelissimo e ci sarà un tecnico di 'areà, come Matteo Piantedosi, al Viminale.

La giornata in diretta

Ore 9.27: «Il mio nome può essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unità e di convergenza. L'Italia viene prima delle nostre ambizioni personali». È quanto ha risposto Pier Ferdinando Casini ad un cronista dell'ANSA che lo ha intercettato sotto casa, nei pressi di piazza del Gesù.

Ore 9.14: Astensione o scheda bianca: sono le indicazioni per i grandi elettori M5s arrivate in occasione dell'assemblea congiunta riunita questa mattina alle 8,45.

Ore 9: L'intenzione, a quanto si apprende, nel vertice di maggioranza, è decidere se astenersi tutti, quindi entrare in Aula ma non ritirare la scheda, nella settima votazione che comincerà alle 9.30, così da prendere tempo per fare passi avanti nella trattativa.

Ore 8.53: Se c'è condivisione, un voto chiaro in testa ce l'ho fra un'ora. Ovviamente mi siedo col segretario del Pd, dei 5 Stelle, di Italia Viva... e quindi dovremo essere d'accordo tutti», dice il leader della Lega Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio.

Ore 08.42: «Si è ragionato di vari nomi, tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua». Lo ha detto il segretario Pd Enrico letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera.

Ore 08.26: «Ognuno di noi, qua dentro, interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore. Da queste scelte dipende futuro del Paese». Lo ha detto il segretario Pd Enrico letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera. «È durissima. Fortuna che c'è il Pd. Fortuna che c'è l'unità del Pd», ha aggiunto fra gli applausi.

Ore 08.22: «Parteciperemo al vertice di maggioranza in mattinata per cercare di trovare una soluzione, la più ampia possibile», dice ai cronisti il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

Ore 00.04: Si riunisce la cabina di regia del M5S con il leader del Movimento, Giuseppe Conte. La riunione, convocata per fare il punto sullo stato delle trattative per il Quirinale, si svolge negli uffici pentastellati alla Camera: collegato da remoto c'è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.