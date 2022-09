Elezioni, Salvini: «Complimenti a Giorgia, lavoreremo insieme per 5 anni di stabilità: Il dato della Lega non mi soddisfa»

Matteo Salvini, arrivato nella sede del partito in via Bellerio a Milano, è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'esito delle elezioni. Lo comunica il Carroccio. «Grande vittoria del centrodestra», le prime parole del leader. «Puntiamo a quota 100 parlamentari della Lega eletti, secondo gruppo del centrodestra e ce la giochiamo col Pd come secondo gruppo in generale. Complimenti a Giorgia, lavoreremo insieme per 5 anni di stabilità».

Salvini commenta il voto

«Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti. È stata brava»: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano sottolineando che il dato politico è che «è stata premiata l'opposizione». «Fratelli d'Italia è stata brava a fare una forte opposizione» e certo aver governato quasi due anni «non è stato semplice», ma considerando come era la situazione «lo rifarei». «Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra. Ieri ho messaggiato con Giorgia Meloni a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava: lavoreremo insieme a lungo», ha proseguito Salvini.

«Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti». Ha detto ancora il leader della Lega. «Entro la fine dell'anno - ha aggiunto - faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l'anno prossimo i congressi provinciali e regionali». Sulla Lombardia «ho letto analisi simpatiche. Ma il centrodestra è sopra il 50% nella Regione». Quindi, anche «in ottica Regionali, la squadra che vince non si cambia»