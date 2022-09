Matteo Salvini: «Per 5 anni maggioranza chiara, dati non soddisfano ma saremo protagonisti»

(Agenzia Vista) Milano, 26 settembre 2022 "Dalle urne arriva una maggioranza netta. Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra. Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio a Milano. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it