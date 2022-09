Claudio Lotito eletto in Molise al Senato, Ilaria Cucchi a Firenze

Arrivano i primi verdetti nei singoli collegi del Senato, il primo a essere scrutinato, secondo i primi dati reali elaborati da Quorum per SkyTg24: Ilaria Cucchi, candidata del centrosinistra è stata eletta a Firenze, mentre Claudio Lotito, per il centrodestra, in Molise. Cucchi ha superato, in un collegio che era considerato blindato per il centrosinistra, Federica Picchi candidata del centrodestra. In corsa, per Azione/Italia Viva, c'era la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Lotito (anche lui in corsa in un collegio che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra) ha superato Ottavio Balducci del M5s, Rossella Gianfagna del centrosinistra.

«Questa campagna elettorale è stata un percorso importante in cui ho cercato di mettere tutta me stessa, così come intendo fare dal 26 settembre in poi. Non posso che ringraziare coloro che mi hanno dato la possibilità di essere qui, primo fra tutto Nicola Fratoianni, per avermi dato la possibilità di battermi per qualcosa in cui credo - aveva detto poche ore prima del voto Ilaria Cucchi -. E dopo questa campagna elettorale continuerete a vedere la Ilaria Cucchi, quella che avete sempre conosciuto e a cui avete dato la forza di andare avanti. Continueremo insieme, andremo in Parlamento dove porteremo le nostre idee e i nostri valori».