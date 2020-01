Up Day alza il livello di welfare con il mental coach

Up Day insieme al Gruppo HRD firma un accordo e il mental coaching entra nel mondo del welfare aziendale



Un mental coach per i dipendenti è stata l’idea di Up Day, realtà con sede a Bologna e tra i principali provider di servizi di welfare aziendale, ha firmato un accordo con il Gruppo Hrd, società fondata da Roberto Re che dal 1992 si occupa di corsi di formazione.

Per il benessere non solo fisico ma nache mentale sul posto di lavoro, sono quindi entrati a far parte della piattaforma Day Welfare anche i seminari sulla gestione delle emozioni, sulla leadership, sull’orientamento ai risultati e su molti altri aspetti della crescita personale.

“Siamo orgogliosi di poter includere nella nostra proposta di welfare aziendale i corsi di formazione del Gruppo HRD e di Roberto Re – afferma Paolo Gardenghi, responsabile Area Welfare di Up Day – tra i beneficiari del nostro servizio, infatti, abbiamo rilevato una forte richiesta di sviluppo formativo personale. Il welfare può e deve servire anche per la propria crescita, al fine di raggiungere una maggiore consapevolezza e per affrontare meglio le sfide che il mondo lavorativo ci pone davanti. Poter offrire la competenza di alto profilo di Roberto Re e del suo team è un’opportunità da cogliere al volo”.

Quest’ultimo, al cui corso hanno partecipato circa 350.000 persone, sottolinea l’importanza dell’equilibrio, parola chiave e concetto fondamentale poiché da quello deriva in gran parte la qualità della propria vita – scrive Roberto Re, fondatore del Gruppo HRD e capostipite dei mental coach in Italia – conciliare sfera professionale e personale oggi è un obiettivo che quasi tutti si pongono, comprese le aziende che mirano a creare un ambiente sempre più confortevole per i propri dipendenti”.

