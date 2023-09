Therapyside: oltre lo stigma, benessere mentale per coppie e adolescenti

TherapyChat, azienda che facilita l’accesso al supporto psicologico online di qualità, evolve in Therapyside con una nuova proposta di valore, più un focus dedicato all’adolescenza, per consolidare il suo ruolo attivo in una società che dà sempre maggiore priorità alla salute mentale

Mentre l’attenzione data all’importanza del benessere mentale come pratica quotidiana è ormai sempre più diffusa, per cui lo stigma di un tempo è sostituito da azioni di prevenzione e educazione, l’annuncio del rebranding arriva in un momento cruciale del processo di crescita della stessa Therapyside: già presente in Italia, Spagna e Regno Unito, dopo aver chiuso lo scorso ottobre un finanziamento di Serie A da 9,5 milioni di euro (con l’ultimo aumento) e aver incrementato il fatturato del 70% nell’ultimo anno, la startup rafforza il suo impegno nell’avvicinare le persone al benessere mentale attraverso la terapia.

La nuova identità di brand con cui si presenta sul mercato e, soprattutto agli utenti, è frutto di un ampio processo di riflessione ed evoluzione che l’organizzazione ha sperimentato nell’ultimo anno e che ha portato alla nascita del nuovo naming. Therapyside riflette l’idea di come la terapia sia una parte essenziale di ciascuno e come, attraverso di essa, sia possibile trovare il proprio lato più introspettivo, dedicato allo sviluppo personale e all’autoconoscenza.

Fondata nel 2016 da Alessandro De Sario, Millennial torinese classe 1987 con un solido background in investment banking, con il sostegno di NextChance Invest, Mediaset España e Mediaset Italia, Therapyside continuerà a proporsi come spazio d’incontro tra psicologi che vogliono offrire i loro servizi online e tutte le persone interessate a migliorare il proprio benessere mentale.

Nella sua storia di giovane startup, Therapyside, ha chiuso tre round di finanziamento, raccogliendo complessivamente 17,5 milioni di euro: i primi due (un round seed nel 2016 e un round pre-serie A nel 2021) sotto la guida di NextChance Invest, per un valore rispettivamente di 3 e 5 milioni di euro.

Il terzo round, che ha raggiunto i 9,5 milioni di euro, è stato nuovamente guidato da NextChance Invest a cui si è unito anche Ad4ventures, il venture capital di Mediaset Italia e Mediaset España.

Gran parte dell’investimento raccolto verrà destinato al miglioramento della tecnologia attraverso cui l’azienda continuerà a democratizzare l’accesso al supporto psicologico e fornirà ai professionisti di questa disciplina uno strumento di lavoro di alta qualità che consentirà loro di connettersi in uno spazio sempre più sicuro, supportati durante l’intero processo dal team operativo di Therapyside.

Molti sono i progetti in fase di sviluppo e implementazione, come ad esempio l’introduzione di nuove funzionalità sulla piattaforma, come la terapia per adolescenti e il perfezionamento di alcune modalità di terapia, come quella di coppia.

“Riteniamo che il benessere emotivo e la salute mentale debbano essere una priorità sociale. Sin dal nostro inizio nel 2016, abbiamo cercato di cambiare il modo in cui ci si rapporta al supporto psicologico più che alla terapia stessa. Per questo, crediamo che Therapyside ci rappresenti. La nuova identità di brand ci permette non solo di enfatizzare la nostra mission, ma anche di stimolare le persone a esplorarsi, conoscersi e scoprire tutto ciò che hanno dentro”. – dichiara Alessandro De Sario, CEO di Therapyside – “Molti ancora non sanno come la terapia possa migliorare le loro vite, nonostante questa sia sempre meno stigmatizzata. Vogliamo dunque continuare a sensibilizzare sulle potenzialità della terapia, avvicinandola alla quotidianità delle persone e migliorando così le loro vite in modo profondo”.

