mymenu di Pellegrini: primi ad accettare il pagamento coi buoni pasto nel food delivery

mymenu del gruppo Pellegrini è il primo operatore di food delivery ad accettare i buoni pasto per tutti i ristoranti presenti sulla piattaforma

mymenu, primo operatore a capitale interamente italiano nel settore del food delivery, annuncia un’importante novità per i propri consumatori: da oggi sarà infatti possibile pagare con i Buoni Pasto Pellegrini gli ordini effettuati su tutti i ristoranti presenti nella piattaforma. I Buoni Pellegrini diventano così i primi buoni pasto a essere accettati per il pagamento di un servizio di food delivery.

“Questa iniziativa sottolinea l’attenzione costante che poniamo nei confronti di tutti i nostri utenti, con l’obiettivo di dare valore a ogni soggetto coinvolto nella filiera: esercenti, fornitori del servizio e consumatori”, dichiara Edoardo Tribuzio, fondatore e CEO di mymenu. “L’appartenenza al Gruppo Pellegrini ci ha permesso di accelerare questa integrazione ed essere i primi ad accettare il pagamento con buoni pasto in un servizio di food delivery. In un momento così delicato, abbiamo inoltre deciso di farci interamente carico noi dei costi normalmente richiesti ai ristoratori per l’accettazione dei buoni pasto. Inoltre, grazie al fatto che sono emessi in formato elettronico, i Buoni Pasto Pellegrini sono più facilmente accessibili, economici e riducono l’impatto ambientale. Tramite l’app mymenu, l’utente può quindi pagare il proprio ordine in modo comodo e immediato, fruendo di un servizio sicuro ed affidabile”. Inoltre, grazie alla maggiore flessibilità che gli utenti hanno nel gestire i loro pagamenti negli acquisti su mymenu, esercenti e ristoratori affiliati alla piattaforma avranno un’ulteriore opportunità per allargare la propria base clienti.

“L’innovazione e la sostenibilità sono fattori che le persone considerano sempre più importanti quando si tratta di servizi di welfare aziendale” dichiara Davide Scaramuzza, Direttore della Divisione Welfare Solutions della Pellegrini. “Da sempre il Gruppo Pellegrini si distingue per la cura e l’ascolto che riserva alle persone e per la proposta di soluzioni innovative che rispondono ai reali bisogni degli utenti. In un panorama di mercato che si fa sempre più competitivo, un fattore di differenziazione fondamentale è quindi la capacità di proporre servizi personalizzati, pratici e di semplice utilizzo”.

