MobieTrain: welfare e tecnologia per superare la crisi della ristorazione

MobieTrain fa il punto sul mondo della ristorazione e delinea le best practice e le strategie di successo per affrontare il gravoso problema della carenza di personale

Come abbiamo più volte affrontato su queste pagine e nell’ebook di nuova pubblicazione Il welfare è servito! La ristorazione aziendale tra nutrizione, sostenibilità e innovazione, questo settore è ormai da diversi anni in seria difficoltà e reclutare personale qualificato è diventato per i datori di lavoro una vera e propria sfida, che richiede strategie ben studiate al fine di garantire la stabilità e la crescita di una qualsiasi attività che opera nella ristorazione.

Secondo l’Associazione Nazionale dei Ristoratori, oltre l’87% delle realtà del settore ha espresso l’intenzione di assumere nuovo organico se trova candidati adatti. Considerando solo i mesi da ottobre a dicembre 2023, sono oltre 150.000 le posizioni aperte. Il 60% degli operatori trova difficile soddisfare la domanda a causa della mancanza di personale: il 26,3% delle ricerche di cuochi e camerieri resta inevaso, a fronte di una crescita costante della richiesta di personale. Sebbene l’occupazione nel settore Ho.Re.Ca. sia tornata agli standard del 2019 con 987.000 addetti, il 60% degli imprenditori continua ad avere grosse difficoltà nel reperimento di nuovo personale formato e qualificato.

A questo contesto, MobieTrain – web-App di microlearning per il personale progettata per consentire alle aziende di creare percorsi di apprendimento personalizzati per i loro dipendenti in base alla propria brand identity e agli obiettivi di formazione – ha cercato di dare una risposta a questo stato nel nuovo Report dedicato a Le sfide future della ristorazione. Strategie vincenti per far prosperare i tuoi ristoranti in tempi di carenza di personale, presentato a inizio anno. Analisi che si inserisce in un mercato, quello alimentare, che sta comunque facendo passi da gigante, e che si stima raggiungerà in Europa un valore di 17 miliardi di dollari entro la fine del 2028, con un tasso di crescita annuo del 6% nel periodo 2023-20282.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi FIPE su dati Unioncamere, le professioni più ricercate nel settore ristorazione sono:

cameriere di sala (57.080)

banconiere di bar (20.240)

aiuto cuoco (16.550)

cuoco di ristorante (16.340)

cameriere di bar (5.860)

Di conseguenza MobieTrain evidenzia alcune strategie utili per rispondere alla crisi della ristorazione:

le aziende devono fermarsi a riflettere sulle nuove dinamiche del mercato e a ridefinire le strategie di marketing adottate finora.

affidarsi alle banche diventa sempre più complicato, poiché le istituzioni finanziarie si mostrano più diffidenti nel concedere finanziamenti. Le imprese dunque si trovano costrette a dover diversificare le fonti di finanziamento, cercando delle alternative.

la gestione del personale rappresenta una terza sfida estremamente delicata. La carenza di talenti qualificati nel mercato del lavoro rende fondamentale riuscire ad intercettare, attirare, ma anche trattenere personale competente.

Le aziende devono quindi puntare su un ambiente di lavoro coinvolgente e stimolante, offrendo opportunità di formazione e sviluppo professionale, oltre che stipendi e proposte retributive all'altezza della domanda.

Una risposta efficace richiede una combinazione di flessibilità strategica, innovazione e attenzione alle risorse umane, al fine di navigare con successo nell'attuale contesto economico complesso e imprevedibile.

Imprenditori e datori di lavoro possono di sicuro trovare un alleato nella tecnologia da applicare alla formazione, sia quella tradizionale, come ad esempio le collaborazioni con Istituti e Università, sia le nuove soluzioni basate su app e gamification, che offrono programmi sempre più customizzabili e adattabili alle necessità di ciascuna azienda.

“Le sfide della ristorazione richiedono soluzioni innovative, tra cui reattività e vicinanza alle persone che sono ogni giorno a contatto con i clienti. In MobieTrain crediamo fortemente che la tecnologia abbia il potenziale di trasformare le dinamiche di team, della condivisione di informazioni e della formazione del personale nelle catene della ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar), contribuendo a creare un ambiente di lavoro più efficiente e più soddisfacente.” commenta Francesca Dellisanti, Country Manager di MobieTrain Italia.

