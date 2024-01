ING Italia, Top Employer e GPLTW: 5 le strategie di People Strategy

ING Italia ottiene le certificazioni “Top Employer” e “Great Place to Work” e conferma l’impegno continuo nel creare un ambiente di lavoro positivo e attento al benessere delle sue persone

Per l’undicesimo anno consecutivo ING Italia è stata riconosciuta dal Top Employer Insitute come azienda eccellente nelle pratiche HR. In particolare, sono state esaminate approfonditamente 20 diverse aree tematiche, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molte altre.

Da quest’anno si affianca a Top Employer nei riconoscimenti anche il Great Place to Work Institute che ha valutato per la prima volta la banca in base a vari aspetti della cultura aziendale, tra cui la fiducia dei dipendenti nei confronti della leadership, l’equità, la giustizia, il senso di appartenenza, l’orgoglio per il lavoro svolto e la qualità delle relazioni interpersonali.

Sono cinque le direttrici della People Strategy ING: crescita, team forte, efficienza, inclusione, appartenenza.

• Liberare il talento – Per ING è essenziale coltivare e liberare il talento delle proprie persone, valorizzando ogni persona e incoraggiandola ad essere sé stessa e ad esprimersi in modo autentico, perché solo così può esercitare al meglio le proprie competenze e dare un contributo importante per fare la differenza nella strategia di sviluppo e crescita.

• Flessibilità e smart-working con massima libertà – Per favorire impatti positivi sull’engagement e sulle performance aziendali, ING offre la flessibilità sul posto di lavoro attraverso il modello di smart-working super-flessibile: dipendenti e collaboratori hanno la massima libertà di scelta tra lavoro in sede e da remoto, consentendo loro un equilibrio ottimale tra esigenze professionali e personali. Allo stesso modo sono state introdotte novità a sostegno di genitorialità e caregiver.

• Diversity, Inclusion & Belonging – Inoltre, a livello aziendale, ING valorizza e tutela la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro attraverso un approccio che favorisce il rispetto di ogni singolo individuo.

L’obiettivo è quello di individuare il valore delle persone e della loro unicità per garantire le medesime possibilità di crescita professionale. Un esempio concreto dell’impegno al cambiamento culturale a favore dell’inclusione e alla parità di genere, ING Italia ha, nel 2023, anche conseguito la certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, che riconosce la “capacità delle organizzazioni di adottare un approccio sistemico e un cambiamento culturale in grado di creare ambienti di lavoro all’insegna dell’inclusione e della parità”.

• Formazione – Per garantire alle proprie persone una crescita professionale continua e il potenziamento sia delle competenze tecniche sia delle soft skill, ING sviluppa percorsi esclusivi di coaching esperienziale e cross-funzionale dedicati in particolare alle donne di talento per valorizzare e potenziare le loro competenze.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto certificazioni come Top Employer e Great Place to Work, a dimostrazione del nostro impegno per creare un ambiente di lavoro positivo e attento al benessere di tutto lo staff – commenta Michal Szczurek, Country Manager ING Italia – In ING cerchiamo persone che abbiano grande attenzione per il cliente, animate dalla passione per il proprio lavoro e dalla volontà di mettersi in gioco per fare la differenza. Crediamo nello sviluppo del potenziale delle persone, nell’inclusione, nella diversity e in una forte cultura interna come elementi-chiave per portare risultati eccellenti. Siamo parte di un grande gruppo internazionale e solido che offre l’opportunità di confrontarsi con esperienze ed expertise in tutto il mondo, pronte a misurarsi con sfide sempre nuove e orientate al futuro”.

L'articolo ING Italia, Top Employer e GPLTW: 5 le strategie di People Strategy proviene da WeWelfare.