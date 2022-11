Innoplace: il luogo digitale dove imparare ad innovare

Startup Geeks presenta Innoplace: la piattaforma di formazione per tutti coloro che vogliono studiare l’innovazione, applicarla nel proprio lavoro o nel proprio progetto imprenditoriale

Startup Geeks il più grande incubatore online d’Italia incentrato sulla formazione sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione, con un pubblico di oltre 100.000 persone che ogni mese fruisce dei suoi contenuti, ha lanciato negli scorsi giorni Innoplace, la piattaforma degli Innovatori.

Un luogo digitale in cui poter consultare contenuti formativi sotto forma di video tenuti da esperti verticali sul mondo dell’innovazione e delle nuove tecnologie, come ad esempio la blockchain, il metaverso e il quick commerce. Tramite questo servizio si potranno imparare nuove competenze, grazie alle opportunità di confronto con gli altri iscritti alla piattaforma e agli eventi online e fisici che verranno organizzati nelle principali città italiane al fine di incentivare le attività di networking.

L’obiettivo infatti è trasmettere competenze in modo propedeutico così che se si è interessati a un tema lo si possa seguire dalle sue basi e si possa rimanere aggiornati sulle novità del settore grazie alle lezioni degli esperti in materia. E sono proprio loro la chiave che rende Innoplace il luogo degli innovatori: gli esperti interagiranno con gli utenti, utenti uniti da un denominatore comune ovvero la passione per l’innovazione.

“Innoplace non sarà una piattaforma di video corsi on demand. Innoplace sarà il luogo che ci è stato più volte richiesto dalla nostra community: una piattaforma in cui tutti, anche chi non vuole creare una startup ma vuole stare al passo con i temi dell’innovazione possa formarsi, sviluppare nuove competenze e fare network con persone accomunate dagli stessi interessi.” spiegano i fondatori di Startup Geeks, Giulia D’Amato e Alessio Boceda.

