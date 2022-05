Fondo Metasalute: nuove cariche al vertice

Il Fondo Metasalute si rinnova con Laura Ascione e Antonio Pozzoli, rispettivamente Vice Direttore e Direttore Generale



Rafforza il suo management Metasalute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica, installazione di impianti e del comparto orafo, registrando una doppia novità: quella di Laura Ascione, che viene promossa al ruolo di Vice Direttore e quella di Antonio Pozzoli, che fa il suo ingresso come Direttore Generale pro tempore. I due incarichi arrivano in una fase importante per il Fondo, che precede la chiusura del mandato di Silvano Simone Bettini, insediatosi nel 2019 come Presidente e che ha traghettato il Fondo in passi importanti nel suo mandato contribuendo a un rafforzamento della leadership istituzionale e relazionale

Laura Ascione ha iniziato la sua esperienza al Fondo Metasalute nel 2019 come Responsabile dei Servizi Operativi, assumendo a Gennaio 2022 il ruolo di Vice Direttore. Laura ha maturato un importante esperienza in ambito Customer Experience in Vodafone e in ambito sanitario con focus su processi, organizzazioni e sistemi informativi lavorando con ruoli di crescente responsabilità in primarie società di consulenza e IT (KPMG, Engineering Ingegneria Informatica, EY).

Antonio Pozzoli arriva da ASSISTAL, Associazione Imprenditoriale aderente a Confindustria, che rappresenta le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici, fornitura di Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management – ricoprendo la carica di Vicedirettore e Responsabile del Servizio Sindacale. Nel 2011 è stato tra i protagonisti della nascita del Fondo Metasalute, prendendo parte alla fase costitutiva e ricoprendo il ruolo di Consigliere nel primo Consiglio di Amministrazione e successivamente il ruolo di Vice Presidente fino al 2017. In questo ruolo ha seguito il processo di crescita del Fondo e nel 2016, in occasione del rinnovo del CCNL di categoria, ha contribuito alla gestione dell’attuazione dell’obbligatorietà di iscrizione al Fondo Sanitario di tutti i lavoratori. La sua esperienza nel settore dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti e le profonde conoscenze del Fondo Metasalute, hanno reso la sua figura ideale per dirigere il Fondo in occasione del rinnovo delle cariche rappresentative e per gestire le politiche di progresso e miglioramento di Metasalute.

L'articolo Fondo Metasalute: nuove cariche al vertice proviene da WeWelfare.