Edenred Italia e Deliveroo: il buono pasto digitale per il food delivery

Edenred Italia lancia una nuova partnership con Deliveroo. Da oggi sarà infatti possibile utilizzare Ticket Restaurant® digitale di Edenred per ordinare e ricevere a casa, in ufficio o dove si preferisce, il proprio piatto preferito direttamente dal ristorante scelto

In un’intervista fatta gli scorsi mesi a Agnieszka Piszczek, Direttore Merchant di Edenred Italia riflettevamo sull’importanza di rispondere alle necessità di un mondo in costante mutamento e con nuovi bisogni: “Il nostro obiettivo è soddisfare le diverse esigenze delle persone. Soprattutto nell’ultimo periodo abbiamo siglato diverse partnership con partner digitali, così da arricchire ulteriormente la spendibilità dei buoni pasto. Recente la partnership con Glovo, una delle più grandi app di consegne a domicilio multi-categoria in Italia. In un periodo in cui sono cambiate – e continuano a cambiare – le esigenze e i bisogni, si ampliano anche i servizi messi a disposizione delle persone così da rispondere in modo concreto”. Dopo Glovo quindi, la partnership di Edenred con Deliveroo conferma questa linea e contribuisce a rendere ancora più variegata la spendibilità dei buoni pasto digitali del provider, offrendo a tutti gli utilizzatori la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di ristoranti in tutta Italia.

Secondo i dati contenuti nell’ultima edizione dell’Indagine Food, l’annuale studio del Gruppo Edenred sulle abitudini in pausa pranzo delle persone che svolgono un’attività lavorativa, il 94% degli utilizzatori in Italia giudica positivamente l’introduzione di soluzioni digitali, perché rendono lo strumento immediato e di semplice utilizzo – soprattutto quando si effettuano gli ordini online – e più sostenibile, dal momento che contribuisce a ridurre l’utilizzo di carta.

Anche i ristoratori esprimono un alto gradimento nei confronti dei Ticket Restaurant® digitali di Edenred: il 61% di loro li apprezza, anche in virtù della flessibilità di utilizzo che si adatta benissimo a metodi di somministrazione come il food delivery, adottato da molti esercenti negli ultimi anni.

Agnieszka Piszczek, Head of Partnership di Edenred Italia dichiara inoltre: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto ad un operatore importante come Deliveroo nella nostra rete. Questa partnership ci permette di arricchire ulteriormente l’offerta messa a disposizione dei beneficiari dei nostri Ticket Restaurant®. Un’opportunità in più di utilizzo, immediata e comoda, che rafforza il nostro percorso caratterizzato da innovazione e diffusione di strumenti 100% full mobile come la nostra app”.

“Siamo felici di annunciare questa nuova partnership con Edenred” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy “Deliveroo ed Edenred sono leader nei rispettivi settori. Questa partnership darà ai nostri utenti una possibilità in più e consentirà anche ai ristoranti partner, dai brand più noti alle realtà indipendenti più interessanti, di aumentare ulteriormente il proprio giro d’affari”.

L'articolo Edenred Italia e Deliveroo: il buono pasto digitale per il food delivery proviene da WeWelfare.