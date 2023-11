Disclosers: due venerdì liberi al mese, la novità welfare per il 2024

Tra le iniziative di welfare di Disclosers, da gennaio 2024 ogni membro del team potrà godere di due venerdì liberi al mese

Disclosers, boutique di PR e Media Relations con base a Milano, fondata da Jessica Malfatto e Stefano Tagliabue a dicembre festeggerà il suo quinto anniversario con una crescita del +37% rispetto al 2022 e un team in costante espansione, che oggi conta 25 persone e a partire da gennaio 2024 regalerà a ciascun membro del team due venerdì liberi al mese. L’iniziativa è stata possibile grazie anche al supporto dello Studio professionale Furfaro (leggi gli articoli dedicati), specializzato nel campo della consulenza del lavoro e giuslavoristica, che ha seguito l’azienda nei processi di contrattualizzazione.

Questa iniziativa non comporterà alcuna riduzione dei giorni di ferie e di stipendio, né richiederà ore di lavoro supplementari, ma sarà un ulteriore incentivo per attrarre nuovi talenti e ampliare il team.

“Siamo molto felici di essere riusciti a concretizzare questo piccolo gesto, perché rappresenta un altro passo nella direzione di poter vivere il lavoro in modo sano. “Liberare” tempo significa tangibilmente qualcosa. Vuol dire massimo rispetto della sfera privata di ciascuna persona. Per noi, infatti, fare impresa significa prima di tutto questo: poter avere un impatto positivo partendo anche dalle piccole cose. La strada è lunga, lunghissima, ma senza dubbio è quella giusta” dichiarano Jessica Malfatto e Stefano Tagliabue, co-founders di Disclosers.

In questi cinque anni, sono diversi i tasselli che i due giovani co-founders hanno messo in atto per promuovere il benessere aziendale in modo tangibile. Sostenitori dello smart working, ma con un ufficio sempre a disposizione, i dipendenti hanno la massima libertà di poter scegliere dove lavorare – se in ufficio, da casa, dall’altra parte del mondo -; la possibilità per ogni membro del team di seguire un percorso di benessere psicologico, attraverso Serenis (leggi gli articoli dedicati), con due sedute online al mese totalmente in carico a Disclosers. Memori del detto latino “mens sana in corpore sano” ogni dipendente ha anche l’abbonamento a Buddyfit, una piattaforma online di programmi e percorsi di fitness.

Non mancano infine momenti di team building durante l’anno, ad esempio nel 2021 sono stati trascorsi 8 giorni a bordo di una nave da crociera, nel 2022 la squadra ha vissuto una vacanza di tre giorni a Barcellona e nel 2023 il team si è riunito in un resort per un retreat toscano. Oltre ai servizi di welfare, l’investimento più grande è quello sulle persone che si traduce in corsi di formazione finanziati dall’azienda e formazioni interne e una reale opportunità di crescita professionale per ciascun dipendente.

