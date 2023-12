Coverflex: a Natale 5 bonus aggiuntivi per far fronte a spese e bisogno di flessibilità

Partendo dal Report sulla Retribuzione pubblicato dall’azienda agli inizi di novembre 2023, Coverflex, startup di welfare aziendale specializzata in retribuzione flessibile, ha individuato 5 idee bonus regalo per il personale

I 5 bonus pensati da Coverflex per il personale sono:

• Bonus natalizio, da poter usare a seconda dei bisogni: per spese natalizie e/o quotidiane.

• Giorni liberi aggiuntivi. Il Report sulla Retribuzione 2023 stilato da Coverflex evidenzia come, in un futuro non così remoto, non saremo più noi a doverci adattare al lavoro, ma sarà il lavoro a doversi adattare alle nostre necessità.

• Corsi e programmi di formazione. Tra le categorie più “utili”, Coverflex inserisce i corsi di formazione, indispensabili per crescere sia professionalmente che umanamente.

• Attività di team building. Coverflex, all’interno del suo Report, evidenzia la necessità di promuovere ambienti di lavoro inclusivi, in grado di esaltare e valorizzare le diversità. Per cercare di instaurare, nella propria azienda, un clima di uguaglianza e confronto e incentivando il rafforzamento dei legami tra colleghi.

• Fringe benefit natalizi. Normalmente inseriti all’interno di un piano di bonus e benefit vari, questi beni e servizi erogati come forma di retribuzione aggiuntiva sono molto utili soprattutto durante le feste, dal momento che è possibile spenderli a proprio piacimento.

“Il welfare aziendale, purtroppo ancora sottovalutato da molte realtà italiane, è invece apprezzato ampiamente dai dipendenti. I feedback positivi ricevuti ci dimostrano che il welfare può essere uno strumento utile nel sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie, senza dimenticare che i vantaggi sono molteplici anche per le aziende che lo prevedono”, afferma Chiara Bassi, Country Manager Italia di Coverflex. “In sostanza, il datore di lavoro può dedurre completamente il costo dei beni e servizi dall’imponibile del reddito d’impresa, riducendo il cuneo fiscale.

Oltre agli indiscutibili benefici fiscali, proporre un pacchetto welfare all’avanguardia ai propri dipendenti è un chiaro segno di interesse verso le più moderne necessità manifestate dalla forza lavoro, nonché indice di attenzione e di cura nei confronti dei propri collaboratori e delle loro esigenze”, conclude Chiara Bassi.

L'articolo Coverflex: a Natale 5 bonus aggiuntivi per far fronte a spese e bisogno di flessibilità proviene da WeWelfare.