#Conciliamo, il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri è scaduto, si attendono ora nuovi aggiornamenti



È scaduto alle ore 12:00 di giovedì 9 gennaio 2020 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento e ora restiamo in attesa di successivi aggiornamenti. Così riporta l’avviso pubblicato sul sito ufficiale relativo al bando #Conciliamo di cui abbiamo seguito l’iter negli scorsi mesi e che attingerà a un fondo di 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori.

#Conciliamo ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell’occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all’abbandono degli anziani.

L'articolo #Conciliamo, 74 milioni in attesa di assegnazione proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 19:00