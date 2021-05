Con Easy Safe, Edenred sostiene, e facilita, la campagna vaccinale

Easy Safe di Edenred è la soluzione digitale che permette di strutturare e gestire il piano vaccinale all’interno delle aziende

Edenred, gruppo da sempre all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni in grado di migliorare il mondo del lavoro, lancia Easy Safe, uno strumento facile e intuitivo pensato per organizzare e gestire al meglio la campagna vaccinale dei dipendenti all’interno delle aziende.

Dopo la sottoscrizione del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione antiSARS-Cov-2 / Covid-19 nei luoghi di lavoro”, alla cui stesura hanno partecipato Governo, imprese e sindacati, è vicino l’inizio di un’ulteriore fase della campagna di immunizzazione che vedrà le aziende impegnate in prima persona nella gestione della somministrazione dei vaccini ai propri dipendenti.

Grazie a Easy Safe, Edenred offre un supporto nella pianificazione delle procedure di vaccinazione all’interno delle aziende. Si tratta di un software in grado di organizzare e semplificare i vari passaggi che vedono protagonisti azienda, dipendenti e medico del lavoro, il tutto in modo veloce e sicuro. La soluzione proposta permette di gestire l’intero processo in maniera digitale, garantendo efficacia ed efficienza, certezza di affidabilità per i dipendenti e la possibilità per i responsabili dell’area medica di avere accesso in maniera sicura a dati e informazioni utili per pianificare e monitorare in tempo reale l’andamento delle vaccinazioni, il tutto nel rispetto della privacy dei lavoratori.

“In questa fase gestire in maniera efficace e veloce il piano vaccinale gioca un ruolo fondamentale nella ripartenza. – dichiara Damien Joannes, Direttore Welfare di Edenred Italia – Sarà infatti uno degli elementi in grado di accelerare e rendere effettiva la ripresa completa delle attività. Easy Safe è stato sviluppato proprio con questi obiettivi”.

Easy Safe è a disposizione delle aziende che hanno già attivato dei piani welfare con Edenred, ma può essere usata anche da realtà che si rivolgono ad altri provider e che hanno bisogno di implementare rapidamente il proprio piano vaccinale.

