Tassi, arriva il taglio: ecco come scegliere il conto corrente che rende di più. La guida completa

La stagione del taglio dei tassi di interesse si sta per avvicinare. Che sia fine primavera o inizio estate, a meno di nuovi shock inflattivi improvvisi, Fed e Bce ridurranno il costo del denaro e questo determinerà molte novità. Non solo si abbasserà il costo di prestiti e mutui, ma cambierà anche lo scenario dei rendimenti dei conti corrente. Negli ultimi mesi si è visto un crescere delle offerte remunerative, ma questo trend ha seguito proprio l'aumento dei tassi, con i corrispondenti guadagni per le banche. Ora lo scenario potrebbe cambiare, quindi potrebbero essere gli ultimi mesi per approfittare di offerte molto vantaggiose.

Lo scorso settembre Bbva ha alzato al 4% la remunerazione del suo conto corrente in Italia, con una mossa controcorrente rispetto alle scelte di molte banche che trattano il conto corrente come un servizio, applicando la remunerazione ad altri prodotti, come ad esempio i conti vincolati. Ci sono tuttavia, oltre ai classici conti deposito, anche i conti correnti che offrono tassi di interesse vantaggiosi. Vediamo qual è al momento la situazione dei conti corrente più remunerativi.

