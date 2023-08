Il senso della misura sugli extraprofitti lo ha spiegato Matteo Salvini in conferenza stampa dopo il cdm. La scelta della Bce di alzare i tassi «ha portato ad un innalzamento del costo del denaro per famiglie e imprese. Non c'è stato - ha poi aggiunto - un altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori». Senza grandi spazi di manovra, il governo ha quindi approvato quella che viene definita «una norma di equità sociale» i cui introiti «saranno destinati a due voci: aiuto ai mutui prima casa e taglio delle tasse». Il gettito atteso sarebbe di un 2-3 miliardi, anche se è ancora difficile fare delle stime, visto che uno dei parametri è il profitto delle banche nel 2023 (che oggi all'apertura dei mercati hanno bruciato una decina di miliardi di capitalizzazione).

Decreto Omnibus, Salvini: «Prelievo sugli extraprofitti delle banche». Caro voli e taxi, ok del Cdm. Via libera anche su giustizia e incendi