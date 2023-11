Tagli alle pensioni dei medici e dipendenti pubblici, le tre ipotesi del governo per ridurli: per chi e di quanto. Cosa prevede la norma

Sono almeno tre le ipotesi sul piatto del governo per limitare i tagli alle pensioni future dei medici e dei dipendenti pubblici. Tagli previsti dall'ultima Manovra, che valgono dal 5% al 25% degli assegni pensionistici, per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1981 al 1995. La decurtazione, così, può arrivare fino a 7mila euro lordi l'anno. Una cifra imponente, che ha scatenato le critiche dei sindacati. Le sigle, in particolare per i medici, hanno fatto notare l'ipocrisia rispetto al periodo pandemico, in cui i membri della categoria venivano dipinti come "eroi".