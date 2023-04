Superbonus 110. Il 31 marzo sono scaduti i termini previsti per legge sulle cessioni dei crediti per i bonus casa e Superbonus. Il governo ha prorogato la scadenza di sei mesi, fino al prossimo 30 settembre. Ecc alcune soluzioni per recuperare le spese sostenute lo scorso anno e per le rate dei due anni precedenti. Dalla Remission in bonis pre e post 31 marzo fino alle detrazioni in 10 e 4 anni.

Enea: detrazioni al 31 marzo salgono a a 80 miliardi

Al 31 marzo 2023, secondo Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), i cantieri che in Italia hanno beneficiato del Super ecobonus 110% erano 403.809 (asseverazioni depositate). Le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono 63,8 miliardi di euro che saliranno a 80 miliardi a fine lavori. Il totale degli investimenti ammessi a detrazione sono invece 74 miliardi. Alla fine del mese scorso risultava realizzato il 79,8% dei lavori.