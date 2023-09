Superbonus 90 ma solo per i redditi bassi e maxi-ristrutturazione degli edifici della Pa: via al nuovo Repower Ue

Oltre 3,5 miliardi per le maxi-ristrutturazioni degli edifici pubblici e 4 miliardi per un nuovo Superbonus al 90% per i redditi bassi (forse fino a 15mila euro). Ma anche 4 miliardi di incentivi per la «transizione green 5.0» e un miliardo di aiuti per le zone alluvionate in Emilia Romagna, Toscana e Marche. E ancora: più di 5 miliardi per la conversione ecologica, con nuove opere e impianti, eliminando i sussidi “inefficienti” ai combustibili fossili. L’ultima versione del nuovo capitolo del Pnrr, che attinge ai fondi del RepowerEu ed è sul tavolo della Commissione europea, vale in tutto 21,3 miliardi.