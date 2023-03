Superbonus 110, crediti incagliati: F24 e conversione in Btp a 10 anni le ipotesi. Sfuma l'idea di un veicolo speciale

Prende forma la soluzione ai crediti del superbonus e degli altri bonus edilizi rimasti incagliati con il decreto che ha bloccato le cessioni. E questa soluzione passa anche per gli F24, i modelli con cui i clienti pagano le imposte in banca e che gli istituti potrebbero usare in compensazione dei crediti fiscali acquistati. Il deputato Marco Osnato, presidente, della commissione Finanze della Camera dove sono al voto gli emendamenti, ha annunciato novità per l'inizio della prossima settimana. Banche e assicurazioni, che avevano spinto per questa soluzione con le proposte delle loro associazioni, Abi e Ance, restano in attesa di vedere il testo e intanto raccolgono le indiscrezioni con grande cautela. Su questa partita, del resto, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, si era detto sempre contrario.