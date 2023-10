Stipendi: aumenti con taglio del cuneo, aliquote Irpef e rinnovo contratti. Così cambia la busta paga nella Manovra

La prossima legge di Bilancio si baserà su quattro pilastri: conferma del taglio del cuneo fiscale per non abbassare gli stipendi dei lavoratori dipendenti, rinnovo dei contratti della Pa (a partire dalla sanità, con i conseguenti aumenti), riforma fiscale (con sconti sull'Irpef) e sostegno alla natalità. A dirlo, in audizione sulla Nadef (l'aggiornamento al Documento di economia e Finanza, che delinea le risorse a disposizione dello Stato per la Manovra), è stato stamattina il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

L'esponente leghista è stato invece molto prudente sul capitolo pensioni, praticamente non citato. L'obietttivo dell'esecutivo è confermare l'attuale Quota 103 per il 2024, ma l'operazione costa oltre 1 miliardo e trovare i fondi non è scontato. I fondi a disposizione sono pochi e la volontà della maggioranza è quella di non prevedere nuovi prelievi o tasse, dopo quella sugli extraprofitti delle banche, né sui patrimoni, né sui redditi medi o alti. Nel frattempo lo Stato non ha ancora incassato circa 8 miliardi attesi dai prelievi straordinari sugli extraprofitti delle società energetiche. Vediamo nel dettaglio, quindi, quali saranno gli interventi principali della Manovra.

