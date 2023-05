Rottamazione cartelle 2023, quanto si risparmia? Cosa pagare ed entro quando. La guida per aderire alla Definizione agevolata

Rottamazione quater. Con la Manovra 2023 è stata introdotta una nuova Definizione agevolata per i debiti con l’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Previsto anche il cosiddetto "stralcio" delle cartelle fino a 1.000 euro. Si tratta dell’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo appunto fino a 1.000 euro. Per questo stralcio non serve alcuna domanda. Ma quanto si risparmia, e come funziona la rottamazione quater?