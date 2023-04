Riscatto laurea agevolato 2023, ora costa di più: a chi conviene? Ecco come cambiano gli importi: i calcoli

Riscatto laurea agevolato, nel 2023 costerà di più. L’inflazione, infatti, ha determinato un rialzo portanto la spesa a quasi 29mila euro per un corso magistrale, circa 5.776 euro all'anno (contro i 5.360 del 2022). Una simulazione effettuata da Smileconomy per il Corriere, ha rivelato i nuovi costi prendendo in considerazione i lavoratori 30enni, 45anni e 60enni, con un reddito netto medio mensile di 1.800 euro. Per ciascun profilo, è stata calcolata l'incidenza del riscatto per poter usufuire della pensione anticipata.