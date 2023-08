L’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro. Sono queste le misure che prenderanno il posto del reddito di cittadinanza. La prima diventerà operativa dall’inizio dell’anno prossimo, mentre la seconda già a settembre. Ma chi ne avrà diritto? E per quanto tempo? Come vanno presentate le domande? Che succede se si perde il lavoro? Si può presentare una nuova domanda? Sul sito dell’Inps, da ieri, sono comparse le Faq ai cittadini. La novità è che il Reddito può essere riattivato per chi viene preso in carico dai Servizi Sociali: se questa presa in carico degli ex beneficiari arriva all’Inps entro il 31 ottobre il beneficio può essere riattivato fino al 31 dicembre dando diritto agli arretrati.

IL VADEMECUM

Dopo che nei giorni scorsi l’Inps ha inviato un sms ai percettori del reddito di cittadinanza che ad agosto perderanno il sussidio, in molti si stanno chiedendo come funzioneranno i nuovi aiuti. Il supporto per la formazione e il lavoro, il primo a essere attivato, è destinato alle persone tra 18 e 59 anni, ovvero ai cosiddetti occupabili, con un Isee fino a 6mila euro annui. L’Assegno di inclusione invece sosterrà i nuclei familiari al cui interno sia presente almeno un disabile, un minorenne o un soggetto di 60 anni o più. Intanto a giugno il reddito e la pensione di cittadinanza hanno raggiunto poco più di un milione (1.010.536) di famiglie, corrispondenti a 2,1 milioni di persone coinvolte, per una spesa di 571,6 milioni. A maggio i beneficiari erano 1.045.662, per 590,8 milioni di spesa. L’importo medio a famiglia a giugno è stato di 565,69 euro.