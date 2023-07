Continua a calare l'inflazione, ma a luglio è ancora in crescita del 6% dal 6,4% di giugno, tornando allo stesso livello di aprile 2022. L'effetto sugli assegni pensionistici e sul costo del riscatto della laurea si fa e si farà ancora sentire a lungo. Rispetto al picco toccato a fine 2022, oggi l’indice dei prezzi al consumo è dimezzato. Il target della Banca centrale europea (2%), però, rimane lontano, e con un’inflazione media che quest’anno è al 5,6% (nel 2022 è stata dell’8,1%) i contraccolpi sono evidenti. Il primo problema è la perdita del potere d'acquisto, che la rivalutazione delle pensioni non è riuscita a colmare, anche perché gli aumenti di assegno non hanno riguardato tutti allo stesso modo.