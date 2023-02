In pensione a 62 anni con 41 anni di contributi. Via alle domande per l'uscita anticipata dal lavoro con quota 103: la procedura è ufficialmente aperta sul sito dell'Inps, dove è possibile inoltrare la richiesta per accedere alla cosiddetta pensione anticipata flessibile.

