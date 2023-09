Pensioni, Quota 103 verso la conferma (con estensione dell'Ape sociale): cosa cambia per Opzione donna

Conferma di Quota 103 per il 2024 ed estensione dell'Ape sociale. Ma anche modifiche per Opzione donna. A delineare gli interventi sulle pensioni con la prossima legge di Bilancio è il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Le risorse a disposizione del governo non sono moltissime, per usare un eufemismo, per questo gli interventi saranno limitati. L'esecutivo, infatti, è stretto tra la decisione di non aumentare le tasse (nemmeno extraprofitti, dopo la già sofferta decisione sulle banche, o altri prelievi da redditi elevati), il ritorno nel 2024 delle regole europee di bilancio e la necessità di confermare misure onerose, come il taglio del cuneo fiscale. Ecco quindi come potrebbe essere la nuova riforma delle pensioni.