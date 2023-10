Pensioni, stretta su uscite anticipate e aumenti per rivalutazione: chi guadagna e chi ci perde con la Manovra. Tabelle per fasce di reddito

Con la nuova legge di Bilancio arriva la stretta sulle pensioni. Per ora il ministero dell'Economia smentisce, ma come chiarito più volte dallo stesso ministro Giancarlo Giorgetti e come scritto nell'ultima bozza della Manovra, i criteri per l'uscita anticipata dal lavoro non saranno più quelli attualmente vigenti. Da Quota 103 si passerà a Quota 104, mentre si ridurranno i margini per Opzione Donna e l'Ape sociale. I più poveri, però, dovrebbero beneficiare di un lieve aumento degli assegni minimi.

E ancora: gli importi cresceranno con la rivalutazione all'inflazione, che però sarà piena o quasi solo per le fasce di reddito medio-basse. Nei prossimi anni, poi, potrebbero essere tagliati gli assegni di maestri, medici, infermieri e dipendenti comunali (fino a 7mila euro annui in meno). Vediamo allora nel dettaglio chi ci perde e chi ci guadagna con le misure sulle pensioni in Manovra.

Manovra 2024 pensioni, come cambia la stretta: dagli anticipi ai pignoramenti, le novità dell'ultima bozza