Le ultime indicazioni su come andare in pensione di “vecchiaia” o “anticipata” sono arrivate dall’Inps a metà marzo. In particolare, l’Istituto ha fatto chiarezza sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata per i lavoratori con primo accredito contributivo dall’1 gennaio 1996.