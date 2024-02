Pad per assegno di inclusione, cos'è il Patto di Attivazione Digitale che serve per ricevere l'Adi. Come richiederlo

Per ricevere l’Assegno di inclusione, il sostegno che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, è obbligatorio sottoscrivere il Pad, il Patto di attivazione digitale, senza il quale è impossibile ottenere il beneficio. È un passaggio fondamentale, che può essere fatto subito dopo la richiesta dell'Assegno di inclusione oppure in un secondo momento. Vediamo insieme che cos'è il Pad, come firmarlo e chi ne è esonerato.