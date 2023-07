Nuovo contratto scuola: quando scattano gli aumenti per gli insegnanti, le differenze e le tutele. La guida completa

Il nuovo contratto della scuola è stato firmato. Aumenti di stipendio, più tutele per i precari, miglioramento dell’offerta formativa, possibilità di carriera per il personale Ata. Sono diverse le novità per gli insegnanti e gli altri lavoratori del comparto della scuola. Secondo il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, «per i docenti questo è il miglior contratto sin qui realizzato, mentre «per il futuro credo sia importante separare il contratto della scuola da quello dell’università e della ricerca: sono ambiti diversi tra loro». Vediamo nel dettaglio cosa cambia.