Mutui, come fare la surroga o la rinegoziazione (e abbassare le rate mensili) ora che i costi stanno scendendo

I mutui a tasso fisso stanno invertendo finalmente la rotta, con le prime discese sul costo della rata mensile dopo due anni di aumenti. Gli effetti dello stop agli aumenti dei tassi di interesse si vedono già e ora si attendono i primi tagli della Bce, che porteranno benefici da decine di euro nelle tasche dei cittadini. In queste condizioni, quindi, nei prossimi mesi chi sta pagando interessi elevati sul proprio finanziamento potrebbe optare per la surroga. Si tratta del meccanismo con cui si cambia il proprio mutuo, scegliendo un altra banca e migliorando le condizioni di erogazione del finanziamento. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo, le previsioni per i prossimi mesi e come fare la surroga.

