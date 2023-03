Mia al posto del Reddito di cittadinanza. La Misura per l'inclusione attiva partirà da agosto e sarà diverso a seconda della situazione familiare sia per importo che per durata. Le famiglie senza persone occupabili dovrebbero prendere un importo più alto ed averlo più a lungo mentre le famiglie con persone occupabili dovrebbero avere al massimo 375 euro al mese (contro i 500 attuali) ed al massimo per un anno contro i 18 mesi delle famiglie povere senza occupabili. La stretta arriva anche sul tetto Isee per avere diritto al sussidio che dovrebbe scendere a 7.200 euro dai 9.360 attuali. Il reddito di cittadinanza potrà essere comunque chiesto fino al 31 agosto 2023 e potrà essere erogato al massimo solo fino a fine anno. Il provvedimento in 12 articoli separa le platee tra famiglie con over 60, minori o disabili e quelle senza queste categorie.