Aliquote Irpef, gli effetti sugli stipendi con la riforma del Fisco: ecco chi ci guadagna (e quanto)

Il fisco arruola l'Intelligenza artificiale nella lotta all'evasione. Una battaglia che sarà fatta puntando anche sull'adempimento spontaneo del contribuente, con premi e sanzioni più basse per chi collabora. È la strada tracciata dalla delega al governo per la riforma fiscale, che punta a cambiare il volto del fisco con una serie di interventi che vanno dalla nuova Irpef a 3 aliquote alla razionalizzazione dell'Iva. Misure che raccolgono il plauso di diverse categorie, ma la bocciatura della Cgil, che va in pressing sul governo perché si confronti prima di prendere delle decisioni.