Nuova Irpef a tre aliquote (con paletti per le detrazioni), ulteriore deduzione dall'Ires per le imprese che assumono, Global minimum tax al 15 per cento per le multinazionali. Insieme alla legge di Bilancio il Consiglio dei ministri ha un decreto legge che contiene varie norme in materia fiscale e due decreti legislativi che anticipano parti della prossima riforma tributaria. Il pezzo forte è sicuramente la revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che però è valida solo per un anno.