Assegno unico, novità da settembre per i genitori alla nascita di un nuovo figlio: arriva la comunicazione Inps

Assegno unico. Da settembre, alla nascita di un figlio, sarà la stessa Inps ad avvertire i genitori-contribuenti che hanno diritto al sostegno. Con una comunicazione via e-mail, li inviterà a presentare domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico.

L'iniziativa fa parte, spiega l'Inps, del «processo di progressiva semplificazione dell’attività amministrativa, di costruzione di un rapporto solido di fiducia con il cittadino», che prevede «il graduale passaggio dal tradizionale approccio reattivo ad un nuovo paradigma, per cui il servizio anticipa e mira a soddisfare rapidamente le esigenze del cittadino, anche prima che venga presentata una richiesta puntuale di prestazione»

Il nuovo servizio viene erogato tramite la Piattaforma di Proattività, finanziata dal PNRR, che permette di rilevare la nuova nascita come evento abilitante per il diritto all’Assegno Unico Universale.