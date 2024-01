Congedi parentali più retribuiti per i neogenitori: tutte le novità e come fare richiesta

Nel 2024 il congedo parentale è più "ricco". Per effetto dell'ultima legge di Bilancio chi finisce il periodo di astensione obbligatoria per la nascita del figlio potrà avere avere i primi due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%. La novità vale per i lavoratori dipendenti. Un'apposita circolare dell'Inps sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie spiega tutte le novità arrivate con la Manovra. Si introduce così l'innalzamento per il secondo mese di congedo parentale, che si può chiedere fino ai sei anni di età del figlio o dall'entrata del minore in famiglia dal 30% al 60% della retribuzione ma che sarà all'80% per il solo 2024. Vediamo nel dettaglio le novità e come fare domanda.

