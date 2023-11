Concorsi pubblici, app per iscriversi ai bandi: come funziona. Mappa interattiva divisa per Regione

Arriva l’app per iscriversi ai concorsi pubblici. Basteranno pochi clic sullo smartphone e in base a cosa si vuole fare, dove e con quale stipendio, si troveranno tutte le offerte disponibili.

Concorso straordinario scuola per 30 mila posti, bando in arrivo: ecco quando. Come fare domanda. La nuova nota del Ministero

Un esempio? Digitando “funzionario amministrativo Lazio” usciranno i bandi che prevedono assunzioni per quella posizione in quella Regione. Stessa cosa se si cerca un posto da impiegato comunale o figure dirigenziali. Sviluppata dal ministero della Pubblica amministrazione con l’Università Federico II di Napoli, sarà l’evoluzione di InPa, il portale del reclutamento pubblico inaugurato due anni fa.

La partenza è prevista per dicembre, con un primo rilascio. Sarà possibile visualizzare i bandi suddivisi Regione per Regione e Provincia per Provincia, tramite una mappa interattiva con tutte le opportunità.