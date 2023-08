Carta Acquisti, corsa all'attivazione: requisiti, chi può averla, motivi di esclusione, come utilizzarla e dove ritirarla

C’è tempo fino al 15 settembre per attivare la Carta Acquisti "Dedicata a te", i buoni spesa per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità destinati a circa un milione e trecentomila famiglie, grazie ad uno stanziamento di 500 milioni di euro per il 2023. Si tratta di un beneficio riconosciuto ai nuclei con Isee sotto i 15mila euro. E hanno la priorità i nuclei di almeno 3 componenti.

Carta acquisti, attivazione entro un mese poi decade: cosa si può acquistare e l'elenco dei negozi dove usarla. I requisiti