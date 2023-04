Bonus trasporti 2023, richiesta da lunedì 17 aprile: ecco a chi spetta e come fare domanda

Ritorna il bonus trasporti da 60 euro. Lunedì 17 aprile alle 8 riaprono le domande per accedere a questo incentivo dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Sono a disposizione un totale di 100 milioni di euro per comprare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

