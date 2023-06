Bonus mobili 2023 fino a 8.000 euro, dalla detrazione alla scadenza: ecco come funziona e chi può richiederlo

Bonus mobili 2023 fino a 8.000 euro, come funziona il contributo? Anzitutto, come specifica il sito dell'Agenzia delle entrate, va precisato che si tratta di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare una casa oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro mentre per il 2022 era pari a 10.000 euro. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Statali, congelati i mini-aumenti per i dipendenti pubblici. A dicembre il bonus scade