Bonus mamme, niente beneficio con lo stipendio di gennaio: ecco perché. Ma arriverà con gli arretrati

Bonus mamme. L’esonero totale dei contributi previdenziali (nel limite massimo di 3.000 euro l’anno), misura prevista in manovra e che si applica per tutto il 2024 alle donne che hanno due figli di cui uno di età inferiore a 10 anni - fino al 2026 per chi ha almeno 3 figli di cui uno di età inferiore a 18 anni - in linea di principio è già operativo. Ma gli effetti nella busta paga di gennaio non si sono visti. Perché? Il motivo e soltanto tecnico.