Bonus per le colonnine delle auto elettriche: come fare domanda (e differenze tra box e condomini)

Il bonus per l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sarà in vigore ancora per due anni. Una novità introdotta con il decreto Milleproroghe. Per le spese del 2023 e del 2024, quindi, si potrà richiedere il contributo a fondo perduto pari all'80% della spesa sostenuta per installare gli impianti nel proprio box o nelle aree condominiali. Saranno riconosciuti fino a 1.500 euro per i privati.

