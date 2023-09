Bonus benzina, stipendi e scuola: gli aiuti che rischiano di essere cancellati e quelli che possono arrivare

La partita della legge di Bilancio è un vero e proprio rebus per il governo. I fondi a disposizione sono pochi e la volontà della maggioranza è quella di non prevedere nuovi prelievi o tasse, dopo quella sugli extraprofitti delle banche, né sui redditi medi, né su quelli alti. Considerando anche le regole europee che torneranno nel 2024, ci sono alcuni bonus che rischiano di saltare. Altri invece andranno necessariamente confermati, mentre potrebbe spuntare anche qualche nuova (limitata) iniziativa. Lavori in casa, stipendi, scuola, energia e carburanti: vediamo nel dettaglio come cambieranno gli aiuti nei prossimi mesi.