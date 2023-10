Un’indennità “una tantum”, pagata soltanto una volta, di 550 euro e che sarà incassata da oltre 50 mila lavoratori (54.450 per l’esattezza), dai lavoratori che hanno contratti part time “ciclici”.

Di chi si tratta? Il part time ciclico verticale è un tipo di contratto di lavoro che prevede, sebbene si tratti di un contratto a tempo indeterminato, lo svolgimento dell’attività lavorativa solo in alcuni periodi dell’anno.

Solo in estate per esempio, come può essere il caso dei bagnini o degli addetti ai parchi divertimento. Oppure solo per alcuni mesi, come il personale delle mense scolastiche che non presta la propria opera durante il periodo estivo. Il rifinanziamento del “bonus” per gli stagionali è stato inserito all’interno del decreto anticipi che accompagna la manovra del governo.