Buona partenza per il Supporto per la formazione e il lavoro, lo strumento che da questo mese sostituisce il reddito di cittadinanza per gli occupabili che hanno ricevuto sette mensilità del vecchio sussidio dei Cinquestelle nel 2023. Il bonus, che vale 350 euro, ieri pomeriggio alle 17 era già stato richiesto da 8 mila persone. Per la maggior parte si tratta, naturalmente, di ex percettori del reddito di cittadinanza: finora sono quasi 200 mila i nuclei che hanno ricevuto un messaggio sms dell’Inps che li informava della fine del periodo di fruizione del Rdc.